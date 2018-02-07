МОК находится на связи с медицинскими организациями по поводу вируса в Пхенчхане

Глава МОК Томас Бах на пресс-конференции заявил, что находится на связи с медицинскими организациями по поводу карантина в связи с вирусом в Пхенчхане. Он также добавил, что оргкомитет уже прилагает все усилия для решения проблемы.

– Слышали что-нибудь о недавнем карантине в связи с вирусом в Пхенчхане?

– Конечно же, мы на связи с медицинскими и прочими организациями. Позже вечером еще поговорим об этом, – сказал Бах. – Оргкомитет прилагает усилия, и есть результаты. (Дмитрий СИМОНОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Ранее стало известно, что оргкомитет Олимпийских игр-2018 подтвердил 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в Пхенчхане. 21 человек из 32 заразился вирусом в молодежном центре, а не в олимпийской деревне. Остальные 11 человек (восемь корейцев и три иностранца) жили в других местах.

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