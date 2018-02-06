МОК может восстановить ОКР до конца Олимпийских игр-2018

Глава рабочей группы МОК Николь Хоеверц обозначила, чем будет руководствоваться организация в случае снятия дисквалификации с российской делегации. Исходя из ее слов, на это могут повлиять также российские СМИ и болельщики. Если все сложится удачно, россияне смогут пройти на церемонии закрытия Игр-2018 под своим флагом.
– Мы будем смотреть на общий настрой, – сказала в ходе 132-й сессии МОК Хоеверц. – Это как с футбольными клубами, которые несут ответственность за поведение своих фанатов. Наши условия достаточно свободны и гибки.
Lyuk
Кто-то ещё рассчитывает на флаг во время закрытия? Расслабтесь, этого всё равно не допустят под любым предлогом.
22:12
sukhoy63
Конечно, чиновники ОКР готовы признать что угодно, чтобы вернуться к кормушке. Они готовы заставить спортсменов проползти на брюхе во время открытия. Во время ОИ мы можем увидеть провокации, будет сделано все возможное, чтобы не возвращать ОКР в МОК. Спортсмены под разными предлогами отказываются идти на открытие. Чиновникам придется принудительно назначать, кому туда идти, иначе, если выйдет один волонтер с табличкой, то сразу будет повод для отказа МОК. Позорная и унизительная ситуация, которую невозможно было бы представить во времена Советов.
10:48
lrm1979
Для мобильного Признание "доклада" Макларена, который фактически признан CAS туалетной бумагой? Смех в зале...Пиши исчо...
09:21
huginnn
Обещали,вот точно будет,но вдруг "Мы будем смотреть на общий настрой".
09:12
mobile_actor
СЭ почему-то постеснялся сообщить, что одним из условий прохождения с российким флагом на церемонии закрытия Адам Пенгилли назвал признание выводов комиссии Макларена.
09:11
rocky big
– Мы будем смотреть на общий настрой, – сказала в ходе 132-й сессии МОК Хоеверц____________Как хотят, так и "Хоевертят"
09:10
Dr. XuMuK
"Наши условия достаточно свободны и гибки." - Истинные хозяева своего слова: как дали, так и обратно возьмут. Свобода...
09:06
Боснийский рефери
Слышали, болельщики???!!! Гранаты с собой на трибуны не проносим!!! На танках по Пхеньчхану не ездим!!!
08:33
mobile_actor
Джон....Сильвер, очень просто: участие России в ОИ - источник постоянного высокого дохода спортчиновников - там большой бюджет и прекрасные условия распила.
08:20
Кромола
Выйти из олимпийского комитета и пусть сами себя мочат.Выразить им недоверие и перестать платить взносы.А на олимпиады спортсмены пусть ездят под олимпийским флагом--всеравно так происходит.Пусть ходят потом и просят вернуться.Будем свои требования предьявлять им--расформирование МОК и всех вад и херат,что существуют.Когда создадут,независимую от политики структуру олимпийских игр,тогда и разговаривать с ними.
07:59
Джон....Сильвер
Я не понимаю, почему наши чиновники так упорно держатся за эти игры? Зачем страна терпит эти унижения? Да хрен с ними, с этими играми! Вечная гонка стран, кто круче!. Игры давно стали грязной политикой. Так зачем быть терпилами, нас ведь не оставят в покое никогда они! Зачем же позволять им видеть наши унижения и испытывать им кайф??? Володя велел ехать! Ему то до лампочки, он этим унижением страны только рэйтинг поднял! Снова обыграл западных дураков, думавших, что будет наоборот! Это Россия, детка-Запад! Ее умом вашим не понять! Когда на нее давят извне - мы своих не сдаем! Не тот способ выбрали, мозги у вас тупые слишком, чтоб это оценить! Так что Вове вы только лучше сделали, в обломе спортсмены и особено болельщик! Из болельщика сделали терпилу. А бойкот избавил бы нас от этого!!! Лучший выход для Россиии - это выход из МОК!
07:51
alexvi
А условия по погодным условиям ещё не ставили?!? Ну, чтобы обязательно снег шёл во время церемонии открытия, иначе русских не допустят:))
07:47
_Металлург_
Значит нужно как можно сильнее болеть за РОССИЮ и против мок. Еще бы 15млн не отдали, вообще было бы хорошо.
07:25
saber1
"Это как с футбольными клубами, которые несут ответственность за поведение своих фанатов"..... До такого тупого сравнение ещё нужно было догадаться!
07:22
saber1
Даже СМИ?!! СЭ, похоже даже за таблицу медального зачета с указанием РОССИИ будет бан..., не говоря уже о Российском флаге на трибунах.
07:19
Томми - лучший друг ОКР
Болельщики УЖЕ повлияли!!! Пусть заглянут на сайт и увидят, сколько процентов проголосовало за БОЙКОТ О.И.....
07:16
alex lav
Перевожу на русский: "если будете размахивать флагом и кричать: Россия, Россия", то дисквалификация продлится n-ое количество лет. "Да, и почему среди ваших болельщиков так мало трансгендеров", - это идет вразрез с мировыми тенденциями".) Как-то так.
07:09
новоминская
Тварина
06:51