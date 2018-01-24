МОК из списка 45 российских лыжников допустит на Олимпиаду только 20 человек

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Олимпийские игры в Пхенчхане только 20 российских лыжников из 45, информирует "Тюменская арена". Именно столько спортсменов входило в изначальный список, отправленный Федерацией лыжных гонок России.

В частности, как отмечается, из списка были исключены тюменские лыжники Денис Спицов и Татьяна Алешина, которые попали во взрослую сборную недавно, и у них не успели взять необходимые четыре допинг-пробы во внесоревновательный период.

Накануне стало известно, что приглашение на Олимпийские игры не получил двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.