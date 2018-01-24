МОК из списка 45 российских лыжников допустит на Олимпиаду только 20 человек

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Олимпийские игры в Пхенчхане только 20 российских лыжников из 45, информирует "Тюменская арена". Именно столько спортсменов входило в изначальный список, отправленный Федерацией лыжных гонок России.
В частности, как отмечается, из списка были исключены тюменские лыжники Денис Спицов и Татьяна Алешина, которые попали во взрослую сборную недавно, и у них не успели взять необходимые четыре допинг-пробы во внесоревновательный период.
Накануне стало известно, что приглашение на Олимпийские игры не получил двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.
шико1956
И как потом он посмотрит в глаза товарищам по команде? Смотрю Олимпиады с 1968 года. Этот фарс смотреть не собираюсь , просто не интересно.И перестану уважать всех НЕЙТРАЛОВ.Что бы не было бойкота послать пару человек на горных лыжах покататься( как Ванесса МЕЙ) в Сочи.
11:17
AndreyIvanovich
нечего ехать на ои, это просто очередной коммерческий старт, в котором отсутствуют понятия о спортивных принципах
10:37
Felix BARSA
Пусть засунут свои списки сами знаете куда!
10:18
rusfed 2.0
Сидоры
10:10