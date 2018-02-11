МОК: "Готовы к капризам погоды на Олимпиаде-2018"

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил, что организация готова к сложным погодным условиям в Пхенчхане. Сегодня из-за сильного ветра на 15 февраля были перенесены соревнования в скоростном спуске у горнолыжников. Кроме того, оргкомитет Игр предупредил участников о возможном снижении температуры до минус 25 градусов.

- Это зимний спорт, мы зависим от изменчивых погодных условий, - приводит "Р-Спорт" слова Адамса. - В Нагано, например, последние горнолыжные соревнования завершились за пять минут до церемонии закрытия Игр. Это сложная проблема, но мы готовы к ее решению. Готовимся ко всем капризам погодам.

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