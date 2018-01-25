МОК допустил Третьяка на Олимпиаду-2018

Президент ФХР Владислав Третьяк получил приглашение от МОК на Олимпиаду-2018, сообщает "Р-Спорт". Ранее он заявил, что поедет на Игры в качестве болельщика, если МОК его не допустит.

Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля. Сегодня стали известен состав сборной России - в него вошли 15 игроков СКА, 8 хоккеистов ЦСКА и 2 из "Металлурга".

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