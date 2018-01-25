МОК допустил Третьяка на Олимпиаду-2018

Президент ФХР Владислав Третьяк получил приглашение от МОК на Олимпиаду-2018, сообщает "Р-Спорт". Ранее он заявил, что поедет на Игры в качестве болельщика, если МОК его не допустит.
Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля. Сегодня стали известен состав сборной России - в него вошли 15 игроков СКА, 8 хоккеистов ЦСКА и 2 из "Металлурга".
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180125/1131600486.html
dv2205
не стыдно ему пиариться - обидно - уважал его
19:01
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
И скока миллионер из ФХР отстегнул МОКу из своих иноземных запасов
18:06
bond1951
НЕУЖЕЛИ А он же в штатах недвижемостью обладает значит и нашим и вашим... обидно досадно ну ладно................вот так у нас и все вроде за РОССИЮ а нет бабло то в штатах ...
17:30