16:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК допустил Третьяка на Олимпиаду-2018

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Президент ФХР Владислав Третьяк получил приглашение от МОК на Олимпиаду-2018, сообщает "Р-Спорт". Ранее он заявил, что поедет на Игры в качестве болельщика, если МОК его не допустит.

Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля. Сегодня стали известен состав сборной России - в него вошли 15 игроков СКА, 8 хоккеистов ЦСКА и 2 из "Металлурга".

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180125/1131600486.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (3)
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dv2205

не стыдно ему пиариться - обидно - уважал его

19:01

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

И скока миллионер из ФХР отстегнул МОКу из своих иноземных запасов

18:06

bond1951

НЕУЖЕЛИ А он же в штатах недвижемостью обладает значит и нашим и вашим... обидно досадно ну ладно................вот так у нас и все вроде за РОССИЮ а нет бабло то в штатах ...

17:30