МОК должен предоставить CAS письменные материалы по делам россиян до утра четверга

CAS установил дедлайн для МОК по подаче письменных материалов по делам российских спортсменов, не допущенных до участия в Олимпийских играх-2018, сообщает официальный сайт суда. МОК должен предоставить документы в четверг, 8 февраля, до 9.00 по местному времени (3.00 по московскому).
Напомним, сегодня прошло первое заседание выездной панели CAS, по итогам которого стало известно, что решение по апелляциям 47 российских атлетов будет принято к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.
Решение по допуску 47 россиян на Игры-2018 отложено. Суд будет думать не меньше суток
v.m.sem
Они их отправят в cas на оленях,через Камчатку
11:50
Ara-gorn
Frenja ))) Так чтобы это знать,надо ж было в школе занятия не прогуливать....
11:42
Frenja
9:00 утра по корейскому времени это 03:00 ночи по московскому времени.
11:39