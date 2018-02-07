11:31 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК должен предоставить CAS письменные материалы по делам россиян до утра четверга

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CAS установил дедлайн для МОК по подаче письменных материалов по делам российских спортсменов, не допущенных до участия в Олимпийских играх-2018, сообщает официальный сайт суда. МОК должен предоставить документы в четверг, 8 февраля, до 9.00 по местному времени (3.00 по московскому).

Напомним, сегодня прошло первое заседание выездной панели CAS, по итогам которого стало известно, что решение по апелляциям 47 российских атлетов будет принято к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.

Решение по допуску 47 россиян на Игры-2018 отложено. Суд будет думать не меньше суток

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КОММЕНТАРИИ (3)
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v.m.sem

Они их отправят в cas на оленях,через Камчатку

11:50

Ara-gorn

Frenja ))) Так чтобы это знать,надо ж было в школе занятия не прогуливать....

11:42

Frenja

9:00 утра по корейскому времени это 03:00 ночи по московскому времени.

11:39