13:31 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК будет тщательно расследовать любые провокации в адрес России

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Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, что международный олимпийский комитет (МОК) будет расследовать любые провокации в адрес России на Играх-2018 в тщательным образом. Это будет касаться и использования российского флага.

- В рамках встречи с рабочей группой МОК, которая прошла в начале недели, затрагивали тему возможных провокаций на Играх в адрес России - как с флагом страны, так и в других вопросах, - цитирует ТАСС Позднякова. - В этом контексте МОК заверил нас, что все возможные случаи будут рассматриваться индивидуально и очень тщательно.

Сегодня МОК предоставил в распоряжение "СЭ" официальное заявление по поводу присутствия российского флага на трибунах во время Игр в Пхенчхане.

МОК: российские флаги на трибунах не запрещены //
Разрешат ли болельщикам проносить флаг России на Олимпиаде-2018? //
Почему история о запрете российского флага стала провокацией

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4902069

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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maverick007

Пожалел волк кобылу.

14:56

Jearom

да, да. очень тщательно. но наказывать все равно, независимо от расследования будут Россию.

13:43