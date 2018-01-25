МОК будет тщательно расследовать любые провокации в адрес России

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, что международный олимпийский комитет (МОК) будет расследовать любые провокации в адрес России на Играх-2018 в тщательным образом. Это будет касаться и использования российского флага.
- В рамках встречи с рабочей группой МОК, которая прошла в начале недели, затрагивали тему возможных провокаций на Играх в адрес России - как с флагом страны, так и в других вопросах, - цитирует ТАСС Позднякова. - В этом контексте МОК заверил нас, что все возможные случаи будут рассматриваться индивидуально и очень тщательно.
Сегодня МОК предоставил в распоряжение "СЭ" официальное заявление по поводу присутствия российского флага на трибунах во время Игр в Пхенчхане.
МОК: российские флаги на трибунах не запрещены //
Разрешат ли болельщикам проносить флаг России на Олимпиаде-2018? //
Почему история о запрете российского флага стала провокацией
maverick007
Пожалел волк кобылу.
14:56
Jearom
да, да. очень тщательно. но наказывать все равно, независимо от расследования будут Россию.
13:43