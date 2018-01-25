МОК будет тщательно расследовать любые провокации в адрес России

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о том, что международный олимпийский комитет (МОК) будет расследовать любые провокации в адрес России на Играх-2018 в тщательным образом. Это будет касаться и использования российского флага.

- В рамках встречи с рабочей группой МОК, которая прошла в начале недели, затрагивали тему возможных провокаций на Играх в адрес России - как с флагом страны, так и в других вопросах, - цитирует ТАСС Позднякова. - В этом контексте МОК заверил нас, что все возможные случаи будут рассматриваться индивидуально и очень тщательно.

Сегодня МОК предоставил в распоряжение "СЭ" официальное заявление по поводу присутствия российского флага на трибунах во время Игр в Пхенчхане.

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