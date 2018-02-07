МОК будет рассматривать инциденты с флагом России в индивидуальном порядке

Представитель МОК Ленни Эбби сообщил, что инциденты появления российского флага на Олимпиаде-2018 будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Олимпийские атлеты из России будут выступать под нейтральным флагом. Использование любой российской символики запрещено.
- Любые инциденты с появлением российской символики у спортсменов во время Игр на олимпийских объектах будет рассматриваться индивидуально, - приводит "Р-Спорт" слова Эбби. - Точно так же, как и все предыдущие случаи.
Soulles
CeeL Если МОК не заявлял об официальной допинговой программе со стороны государства и это подчеркивалось всеми сторонами, когда вынесли вердикт, что наша сборная едет без флага, то почему запретили российский флаг? Почему спортсмены не могут даже использовать цвета флага в одежде и элементах гардероба? Что это, как не дискриминация по признаку гражданства? Как может решение МОК противоречить мировому законодательству в области прав человека? Сюр какой-то... 09:42==== какие же вы двуличные(( Когда вам надо,то и права человека вспоминаете (
10:57
CeeL
Если МОК не заявлял об официальной допинговой программе со стороны государства и это подчеркивалось всеми сторонами, когда вынесли вердикт, что наша сборная едет без флага, то почему запретили российский флаг? Почему спортсмены не могут даже использовать цвета флага в одежде и элементах гардероба? Что это, как не дискриминация по признаку гражданства? Как может решение МОК противоречить мировому законодательству в области прав человека? Сюр какой-то...
09:42
AndruFka
Флаг СССР вариант либо флаг Сербии перевернуть
09:15