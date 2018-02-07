МОК будет рассматривать инциденты с флагом России в индивидуальном порядке

Инциденты появления российского флага на Олимпиаде-2018 будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Фото AFP

Представитель МОК Ленни Эбби сообщил, что инциденты появления российского флага на Олимпиаде-2018 будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Олимпийские атлеты из России будут выступать под нейтральным флагом. Использование любой российской символики запрещено.

- Любые инциденты с появлением российской символики у спортсменов во время Игр на олимпийских объектах будет рассматриваться индивидуально, - приводит "Р-Спорт" слова Эбби. - Точно так же, как и все предыдущие случаи.