МОК 8 января даст первый ответ по списку российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что сборная России выступит достойно на Олимпийских игра-2018 несмотря на сложившуюся непростую ситуацию с допингом. Мутко также добавил, что МОК 8 января даст первый ответ по списку потенциальных участников от России.

- Нужно это преодолеть и готовиться к Олимпийским играм - цитирует ТАСС Мутко. - Надеюсь, что команда выступит достойно. Уже восьмого числа команда получит первую реакцию по списку, который мы направили, сообщит, к кому из спортсменов есть вопросы.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.