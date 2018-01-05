19:15 5 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК 8 января даст первый ответ по списку российских спортсменов на Олимпиаде-2018

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что сборная России выступит достойно на Олимпийских игра-2018 несмотря на сложившуюся непростую ситуацию с допингом. Мутко также добавил, что МОК 8 января даст первый ответ по списку потенциальных участников от России.

- Нужно это преодолеть и готовиться к Олимпийским играм - цитирует ТАСС Мутко. - Надеюсь, что команда выступит достойно. Уже восьмого числа команда получит первую реакцию по списку, который мы направили, сообщит, к кому из спортсменов есть вопросы.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (2)
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DmitrySamara

Повезет тем кто не попадет в этот позорный список...А Мутко лучше бы молчал, а не оправдывал свою фамилию...

21:33 5 января

Весёлый©

Он (Бах) сказал "Поехали!" и взмахнул рукой!

19:45 5 января