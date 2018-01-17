МОК 20 января обсудит с властями Кореи и КНДР вопрос участия северокорейцев на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте анонсировал четырехстороннюю встречу, на которой будет обсуждаться вопрос выступления северокорейских спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Мероприятие состоится 20 января в штаб-квартире МОК.

Вопрос будет обсуждаться на встрече президента МОК Томаса Баха с представителями Национальных олимпийских комитетов Кореи и КНДР, а также оргкомитетом "Пхенчхан-2018". Делегации обеих стра будут представлены высокопоставленными чиновниками на уровне министров.

Отметим, что сегодня, 17 января, в демилитаризованной зоне в пункте Пханмунджом уже стартовали перевороры без участия МОК. От Кореи делегацию возглавлял заместитель министра по делам национального объединения Чхон Хэ Сон, со стороны КНДР - заместитель председателя комитета по мирному объединению родины Чон Чжон Су.

Принципиальная договоренность об участии северокорейских спортсменов на Играх-2018 была достигнута 9 января. Соревнования пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.