Митинг в поддержку не приглашенных на Олимпиаду 2018 года спортсменов организуют в Тюмени

Фонд поддержки спорта Тюменской области проведет митинг в поддержу российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на зимнюю Олимпиаду 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора областного департамента по спорту Дмитрия Грамотина. Мероприятие пройдет 3 февраля на Цветном бульваре Тюмени.

Напомним, что МОК не стал приглашать на Олимпийские игры в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, ряд российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что митинг в поддержку российских участников Олимпиады-2018 пройдет в Дагестане. Он состоится 3 февраля на площади имени Ленина в Махачкале.

Российские атлеты не будут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК, который оставил право выступить на Играх чистым атлетам под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.