13:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Митинг в поддержку не приглашенных на Олимпиаду 2018 года спортсменов организуют в Тюмени

5

Фонд поддержки спорта Тюменской области проведет митинг в поддержу российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на зимнюю Олимпиаду 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора областного департамента по спорту Дмитрия Грамотина. Мероприятие пройдет 3 февраля на Цветном бульваре Тюмени.

Напомним, что МОК не стал приглашать на Олимпийские игры в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, ряд российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что митинг в поддержку российских участников Олимпиады-2018 пройдет в Дагестане. Он состоится 3 февраля на площади имени Ленина в Махачкале.

Российские атлеты не будут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК, который оставил право выступить на Играх чистым атлетам под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.

Опрос

4 золота и 22 медали. На что способна Россия на Олимпиаде-2018?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4910617

5
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

kolos249

исперов22081973, его слова наши "спортсмены" восприняли как руководство к действию. Если б он сказал: "Кто хочет ехать на ОИ - в частном порядке и за свой счёт", то никто бы и не поехал. И ещё. В начале декабря всё тот же ВВП сказал, что недопуск россиян к Олимпиаде, равно как и их допуск под нейтральным флагом, будет унижением для страны.

15:02

исперов22081973

Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Играх], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал глава государства

14:25

исперов22081973

Он не говорил надо ехать!Он сказал решайте сами.

14:18

kolos249

Митинги не помогут. Решить этот вопрос мог ВВП, но он почему-то прогнулся сказав, что надо ехать. Аукнется это ему в марте недобором голосов.

14:06

Koira

еЩЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО МЬЯНМУ, это им очень поможет))

13:50