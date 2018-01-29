Митинг в поддержку не приглашенных на Олимпиаду 2018 года спортсменов организуют в Тюмени

Фонд поддержки спорта Тюменской области проведет митинг в поддержу российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на зимнюю Олимпиаду 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора областного департамента по спорту Дмитрия Грамотина. Мероприятие пройдет 3 февраля на Цветном бульваре Тюмени.
Напомним, что МОК не стал приглашать на Олимпийские игры в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, ряд российских спортсменов.
Ранее сообщалось, что митинг в поддержку российских участников Олимпиады-2018 пройдет в Дагестане. Он состоится 3 февраля на площади имени Ленина в Махачкале.
Российские атлеты не будут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК, который оставил право выступить на Играх чистым атлетам под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.
kolos249
исперов22081973, его слова наши "спортсмены" восприняли как руководство к действию. Если б он сказал: "Кто хочет ехать на ОИ - в частном порядке и за свой счёт", то никто бы и не поехал. И ещё. В начале декабря всё тот же ВВП сказал, что недопуск россиян к Олимпиаде, равно как и их допуск под нейтральным флагом, будет унижением для страны.
15:02
исперов22081973
Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Играх], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал глава государства
14:25
исперов22081973
Он не говорил надо ехать!Он сказал решайте сами.
14:18
kolos249
Митинги не помогут. Решить этот вопрос мог ВВП, но он почему-то прогнулся сказав, что надо ехать. Аукнется это ему в марте недобором голосов.
14:06
Koira
еЩЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО МЬЯНМУ, это им очень поможет))
13:50