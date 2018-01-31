Мини-роботы представлены на открытии главного медиацентра Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Сегодня, 31 января состоялась церемония открытия главного медиацентра в горном кластере на курорте "Альпенсия" в Пхенчхане, сообщают "РИА Новости". Во время мероприятия были представлены мини-роботы, которые передвигаются по зданию главного пресс-центра.

Мини-роботы управляются дистанционно и во время остановок в холлах предоставляют воду и закуски работающим в главном здании пресс-центра. Такие же роботы будут работать в медиаофисе прибрежного кластера Олимпийских игр-2018, который находится в Канныне.

Напомним, что Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.