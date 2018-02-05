Милонов предложил вывесить флаги на домах во время Олимпиады

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Олимпийскому комитету России (ОКР) обратиться к согражданам и призвать их поддержать российскую сборную, вывесив государственные флаги на своих домах во время проведения Олимпиады​. Письмо с предложением отправлено в ОКР 5 февраля.

– Я предлагаю Национальному Олимпийскому комитету (НОК) выступить с официальным призывом к согражданам – вывесить на своём жилье в дни Олимпиады российский триколор в знак поддержки и солидарности с атлетами, – цитирует "РИА Новости" Милонова. – Нашим спортсменам запретили выступать под российским знаменем, запретили иметь какие-либо национальные знаки отличия на форме...

Но, несмотря на это, они по-прежнему остаются российскими спортсменами, защищающими честь нашей страны. Мы должны поддержать их, несмотря ни на какие противодействия врагов скрытых и явных. Никто не запретит нам любить и переживать за своих спортсменов. Пускай они знают, что дома их ждут, болеют за них. Флаг – символ нашей солидарности с ними.