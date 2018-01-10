Михал Чайковски: "Россия может создать две хоккейные команды, способные выиграть Олимпиаду"

Защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски выразил надежду, что сможет попасть в состав сборной Словакии на Олимпийские игры-2018. Также он заметил, что в России очень много талантливых и сильных хоккеистов.

– Я очень надеюсь попасть в состав сборной на Олимпиаду, – цитирует ТАСС Чайковски. – Сборную Словакии ждет очень тяжелая игра с россиянами на групповом этапе, у вас очень хорошая команда. Мы играли со второй российской командой (олимпийской сборной России. – Прим. "СЭ") на турнире в Германии (2:4), нам пришлось очень тяжело. В России очень много хороших хоккеистов, можно сформировать две равные команды, которые будут претендовать на золото Олимпиады.

Напомним, мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля в Пхенчхане. Россияне будут выступать на нем под аббревиатурой OAR (олимпийский спортсмен из России).