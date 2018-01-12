Михаил Мамиашвили: "Если мы решили выступать на Играх, надо выполнить процедуру и нести флаг МОК"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что на долю наших спортсменов сейчас выпала незавидная дилемма по поводу знаменосца на Олимпиаде-2018. Напомним, что МОК дисквалифицировал ОКР и допустит чистых российских спортсменов в специальном статусе "олимпийский атлет из России" (OAR).

– Стоит ли нашим спортсменам идти на открытии Олимпиады под флагом МОК?

– Если мы приняли решение выступать на Олимпиаде, то надо выполнять те процедурные вещи, которые там есть.

– Должен ли быть у нашей сборной знаменосец? На открытии Игр-2014 в Сочи спортсмены из Индии, выступавшие без собственного флага, полотнище МОК не несли – его держала девушка-волонтер.

– Боже упаси, чтобы мне была уготована доля принимать решение по такому вопросу. Просто не знаю, как в этой ситуации лучше поступить. В 1984 году все было для меня просто. Государство приняло решение бойкотировать Олимпиаду. Как капитан команды я внутренне тоже принял для себя решение. Понятное и четкое. А сегодня я не понимаю многих вещей. Например, как можно не допускать до Игр спортсмена, который ни в чем не уличен? Театр абсурда. Поэтому сейчас на долю спортсменов выпала незавидная дилемма.

– Кто должен нести флаг МОК?

– Не готов ответить на этот вопрос. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)