Михаил Дегтярев: "Решение CAS принято под давлением со стороны западных дирижеров"

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил разочарование вердиктом CAS отказать 47 российским спортсменам, которые пытались оспорить решение МОК не приглашать их на Олимпиаду 2018 года в Корею. В то же время парламентарий обратил внимание, что в будущем в положении России может оказать и любая другая страна.

– После Олимпийских игр будет правильным инициировать изменения во всемирной системе борьбы с допингом, – отметил Дегтярев. – Чтобы она была более транспарантной, справедливой и отвечала духу времени. Инициировать отставку Томаса Баха никто не собирается. Кадровые изменения в международных спортивных структурах находятся вне наших полномочий.Сегодняшнее решение CAS глубоко разочаровало. Мы уверены, что оно состоялось под давлением со стороны западных дирижеров.

Считаю, что вердикт CAS и весь допинговый скандал должны стать переломным моментом в оценке всей международной системы по борьбе с допингом. На примере России МОК продемонстрировал как, используя свое монопольное право, можно принимать дискриминационные решения в отношении спортсменов. Завтра на нашем месте может оказаться любая страна. Это уже понимают функционеры и спортсмены всего мира.

Со своей стороны мы сделаем все, чтобы отстраненные и недопущенные до Олимпийских игр спортсмены смогли реализовать себя. После окончания Олимпиады будет принято решение о проведении всероссийских открытых соревнований, где наши ребята покажут себя, получат поддержку болельщиков и призовые за медали. По поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина Комитетом Госдумы по физической культуре, спорту туризму и делам молодежи в ближайшее время будет подготовлен проект заявления на эту тему. (Андрей СИЗЯКИН)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018