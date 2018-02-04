Михаил Дегтярев: "После заявления Баха реформировать нужно не CAS, а сам МОК"

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что после заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха​ реформировать нужно не CAS, а МОК.

- После заявления Томаса Баха реформировать нужно не CAS, а МОК. Его заявление абсолютно дискриминационное, - цитирует "Р-Спорт" Дегтярева. - Справедливость восторжествовала. Часть атлетов остались под санкциями. Здесь просматривается глубокий подход спортивного арбитража к каждому конкретному случаю. Никакого шапкозакидательства, никакой коллективной ответственности в отличие от других институтов. Поэтому заявление Баха расстраивает, удручает и лишний раз демонстрирует политический заказ во всем русском деле.

Ранее Бах заявил, что решения CAS, оправдавшего российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, свидетельствуют о насущной потребности в проведении реформы внутренней структуры CAS.