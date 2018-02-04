17:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Михаил Дегтярев: "После заявления Баха реформировать нужно не CAS, а сам МОК"

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Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что после заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха​ реформировать нужно не CAS, а МОК.

 
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- После заявления Томаса Баха реформировать нужно не CAS, а МОК. Его заявление абсолютно дискриминационное, - цитирует "Р-Спорт" Дегтярева. - Справедливость восторжествовала. Часть атлетов остались под санкциями. Здесь просматривается глубокий подход спортивного арбитража к каждому конкретному случаю. Никакого шапкозакидательства, никакой коллективной ответственности в отличие от других институтов. Поэтому заявление Баха расстраивает, удручает и лишний раз демонстрирует политический заказ во всем русском деле.

Ранее Бах заявил, что решения CAS, оправдавшего российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, свидетельствуют о насущной потребности в проведении реформы внутренней структуры CAS.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180204/1132020988.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ержан

Ну да, надо весь мир реформировать по образу и подобию РФ и её спорткомитетов ... Кретин, однако ...

17:44

Упёртый русский

Точно, МОК с ВАДой давно пора реформировать. Баха - в отставку! Пущай будет президент не из либерастической страны. И давно пора начать расследование о вмешательстве американских спецслужб в спортивные дела!

17:33

nailsh78

Миша - иди самолетики играй ) расформируйте уже кто нить продажную ЛДПРщину

17:15