Михаил Дегтярев: "И без "Русского дома" будем чествовать наших чемпионов Олимпиады в Пхенчхане"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал не расстраиваться из-за решения ОКР не открывать "Русский дом" на Олимпиаде в Корее. По словам парламентария, победителей Игр в Пхенчхане будут чествовать в России.

– В этот раз для российских спортсменов многие церемонии на Олимпийских играх будут отличаться от традиционных. Мы и без "Русского дома" будем чествовать наших чемпионов, болеть за них, встречать на Родине и с флагом, и с гимном, как настоящих героев, – отметил Дегтярев.

Ранее президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил: "У нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, поэтому большого смысла организовывать "Русский дом" ОКР не видит". (Андрей СИЗЯКИН)

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