Михаил Дегтярев: "И без "Русского дома" будем чествовать наших чемпионов Олимпиады в Пхенчхане"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал не расстраиваться из-за решения ОКР не открывать "Русский дом" на Олимпиаде в Корее. По словам парламентария, победителей Игр в Пхенчхане будут чествовать в России.
– В этот раз для российских спортсменов многие церемонии на Олимпийских играх будут отличаться от традиционных. Мы и без "Русского дома" будем чествовать наших чемпионов, болеть за них, встречать на Родине и с флагом, и с гимном, как настоящих героев, – отметил Дегтярев.
Ранее президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил: "У нас существует ограничение на альтернативные церемонии награждения, поэтому большого смысла организовывать "Русский дом" ОКР не видит". (Андрей СИЗЯКИН)
Почему "Русский дом" не нужен на Олимпиаде в Пхенчхане? Объясняет Светлана Журова
RFR
Этим слугам народа лишь бы праздновать, все просрали клоуны....
21:42
Джон....Сильвер
Еще один счастливый идиот! Кого ты там чествовать собрался? Ну хоккеисты могут медаль взять. Хотя они тоже "чудеса" умеют вытворять. Могут по фигурному катанию - женщины, но дадут ли ее им эту медаль? Лично я не уверен, что ту же Загитову или Медведеву не засудят! А в других видах, кто у нас еще может медаль взять? Разве чудо какое случится!
19:08
ykol2
Кого и чего вы будете чествовать ЛЮДИ БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА СТРАНЫ
18:57