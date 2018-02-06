Михаил Боярский: "Выступать под нейтральным флагом? Да какая разница! Все наших спортсменов знают"

Известный российский артист Михаил Боярский отметил, что будет смотреть Олимпийские игры-2018. Боярский также добавил, что нет никакой разницы, под каким флагом выступать на этих Играх.

- Олимпиада? Конечно, буду смотреть ее, - сказал Боярский. - Это единственное, на что можно отвлечься. Не смотреть же сагу о Джигарханяне, это уже выходит за рамки всякого терпения. Ну правда – с ума можно сойти! Скорее бы спорт – зимний, летний, воздушный, подводный. Какой угодно! Лишь бы не эта "Рабыня Изаура".

Выступать под нейтральным флагом? Да какая разница! Все наших спортсменов знают. Это могут быть личные амбиции, но сомневаюсь. Какая разница, выйду я на сцену с флагом или без него? Я все равно играю Гамлета и должен хорошо исполнить свою роль. И неважно, в какой я одежде. (Виталий АЙРАПЕТОВ)