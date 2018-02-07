МИД: "Западные СМИ планируют обвинить Россию в кибератаках на ресурсы, связанные с Олимпиадой"

На сайте МИД РФ появилось сообщение, в котором говорится о том, что западные СМИ планируют обвинить Россию в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением Олимпиады.

"Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему "русского следа" в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея.

Подозреваем, что таким образом готовится очередная провокация. Видим в ней знакомый сценарий: по той же схеме Россию обвиняли в "срежиссированной" атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Последующее расследование показало, что напала Грузия. Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено. Определенные силы вновь пытаются использовать алгоритм "российской угрозы" олимпийскому движению.

Любые обвинения в адрес России в подрыве международной информационной безопасности (МИБ) выглядят вдвойне абсурдно, учитывая что именно наша страна уже более двадцати лет выступает на международной арене с целым рядом конкретных, конструктивных предложений, которые реально укрепили бы МИБ, помогли бы миру справиться с угрозами в цифровой сфере", – говорится в сообщении на сайте МИД.