МИД РФ готов помочь организаторам Олимпиады-2018 с обеспечением безопасности

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов сказал, что власти страны готовы делиться наработками в сфере обеспечения безопасности мероприятий, в том числе с организаторами Олимпийских игр 2018 года. Замглавы МИД отметил, что Россия обладает опытом проведения соревнований такого уровня.

- Безусловно, для Республики Корея успешное проведение Олимпийских игр в Пхенчхане – главная задача, - цитирует "Р-Спорт" Сыромолотова. - И вопрос обеспечения безопасности здесь играет ключевую роль… Уверены, что южнокорейские власти делают все возможное, чтобы это знаковое спортивное мероприятие прошло наилучшим образом и при должной безопасности

У России имеются хорошие наработки в организации и проведении мероприятий подобного уровня. Между российскими и южнокорейскими профильными ведомствами налажен плотный канал связи по передаче опыта и наработок. Мы всегда готовы поделиться накопленным опытом с зарубежными партнерами в интересах обеспечения безопасности культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.