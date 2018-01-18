Международные федерации будут отвечать за "чистоту" олимпийцев из КНДР

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что ответственность за соблюдение антидопинговых правил спортсменами из КНДР во время Олимпиады-2018 будет лежать на международных федерациях по зимним видам спорта. Также ответственность ляжет на антидопинговую организацию страны.

"Национальная антидопинговая организация Северной Кореи и соответствующие международные федерации по зимним олимпийским видам спорта несут ответственность за обеспечение допинг-контроля северокорейских спортсменов, которые смогут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане", - приводит ТАСС сообщение ВАДА.

Напомним, 17 января, Корея и КНДР провели переговоры об участии северокорейских спортсменов на соревнованиях в Пхенчхане. По словам главы оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бома, страна на Олимпиаде представлена в фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках и женском хоккее. Ожидается, что окончательное количество спортсменов из КНДР, которые примут участие в Играх-2018, объявит МОК.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.