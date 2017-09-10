Медведева усложнила произвольную программу на олимпийский сезон

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева считает, что во время контрольных прокатов в Сочи она не смогла идеально выполнить произвольную программу. Она призналась, что и по итогам короткой программы она услышала много замечаний.

- В короткой программе у меня все тот же прыжковый набор, в который входят флип, тулуп, тройной риттбергер и дупель во второй половине, а в произвольной мы контент усложнили, перенеся во вторую половину два каскада и все остальные прыжки, за исключением двойного акселя, он в первой части программы, - цитирует ТАСС Медведеву. - Идеальным его (прокат произвольной программы. - Прим. "СЭ") не назовешь. Нужно отрабатывать ее так, чтобы на соревнованиях она была чистой и лучше раз за разом. После короткой программы я тоже услышала много замечаний.

В начале (произвольной. - Прим. "СЭ") программы я как бы рисую линию на льду, собираюсь сделать шаг, но не решаюсь. И своей программой я хочу показать, что сделать этот шаг человеку помогает вера.