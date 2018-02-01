Медведев поручил обеспечить для оправданных российских спортсменов возможность участия в Олимпиаде-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил как можно быстрее обеспечить возможность участия в Олимпиаде в Корее российских спортсменов, чьи иски были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (САS). Организация приняла решение удовлетворить апелляции 28 атлетов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

"Мы никогда не сомневались в том, что наши спортсмены абсолютно заслуженно получили все те медали, которые были завоеваны в Сочи. Хорошо, что судебная инстанция это полностью подтвердила, доказала их чистоту – это очень важно с точки зрения будущего самих спортсменов и с точки зрения организации работы в спорте высших достижений в нашей стране. Нужно все, о чем вы сказали, как можно быстрее сделать, чтобы полностью реабилитированные спортсмены могли воспользоваться теми возможностями, которые перед ними в результате этого судебного решения открываются", – приводит ТАСС слова Медведева.

Медведев пожелал всем российским олимпийцам "больших успехов на Играх в Корее". Председатель правительства отметил, что спорная ситуация, возникшая вокруг российских олимпийцев, "сегодня получила как минимум частичное разрешение". Он напомнил, что в Спортивный арбитражный суд было подано 39 исков от российской стороны, 28 из них полностью удовлетворены.

"Это означает, что спортсмены, которым предъявили эти иски, полностью реабилитированы, и в отношении них никакие запретительные решения больше не действуют, а их биография является абсолютно чистой, и все те награды, которые они приобрели, восстановлены в правах", – подытожил Медведев.