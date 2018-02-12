16:02 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Медведев подписал распоряжение о проведении альтернативной Олимпиады

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении на территории страны альтернативных соревнований для спортсменов, которые по решению МОК не были допущены до участия в Олимпиаде-2018, сообщает ТАСС. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, состязания, как по олимпийским, так и по паралимпийским видам спорта, пройдут в нескольких российских городах.

Отметим, что, как и ожидалось, призовые за победу в этих соревнованиях будут равны вознаграждению для призеров Игр в Пхенчхане.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4951164

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (43)
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Lucanus

PLUT-IN представьте жил и насмотрелся на проворовавшихся коммунистов и на процветающее воровство с алкоголизмом. Такого алкоголизма как тогда сейчас уже нет, люди думают гораздо больше о завтрашнем дне и о себе.____________________________Надо же! Да мы с Вами прям в разных союзах (измерениях?) жили. Впрочем, период с 1983 и до Беловежского заговора я в расчёт не беру...

20:33 12 февраля

Доктор_Хряк

PLUT-IN Lucanus - представьте жил и насмотрелся на проворовавшихся коммунистов и на процветающее воровство с алкоголизмом. Такого алкоголизма как тогда сейчас уже нет, люди думают гораздо больше о завтрашнем дне и о себе. 18:23--------- Забавный ты))) Ну и где же ты жил? В Питере между помойками или в Питере между гнёзд бакланов? )))

18:41 12 февраля

PLUT-IN

Lucanus - представьте жил и насмотрелся на проворовавшихся коммунистов и на процветающее воровство с алкоголизмом. Такого алкоголизма как тогда сейчас уже нет, люди думают гораздо больше о завтрашнем дне и о себе.

18:23 12 февраля

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ С напитками надо поаккуратнее.

18:10 12 февраля

Thomas_Boy_

Бу-га-га! _________ Ну Фонду деньги нужны. И прохладительные напитки. Напитки мы сами купим, если деньги будут.

18:01 12 февраля

Доктор_Хряк

Мне интересно, президент привезёт эту шлюху горбачёва в кандалах или он опять наградит полтавченко за ремонт распил-арены-немытых-бомжей)))

17:59 12 февраля

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ Это смотря в чём нуждаются. Надо список первоочередных нужд посмотреть.

17:58 12 февраля

Thomas_Boy_

Бу-га-га! ___________ А немного призовых в "Фонд нуждающихся" передашь?

17:54 12 февраля

Бу-га-га!

Потом сдам медали, в знак протеста и солидарности. Призовые оставлю. В знак крайней необходимости.

17:53 12 февраля

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ Отечественные, через дырку в стене.

17:50 12 февраля

Thomas_Boy_

Бу-га-га! ___________ Какие допингеры? Норвежских астматиков не будет, Серены тоже.

17:49 12 февраля

Thomas_Boy_

Lucanus __________ Да я не то чтобы люблю... Жру все подряд просто. Ну и надо же поддержать людей. Хоть и в дурных начинаниях. А то расстроятся.

17:47 12 февраля

Бу-га-га!

Thomas_Boy____ Надо набирать. Пока допингёры не подъехали. Шансы мои сразу альтернативно упадут. Я ж по старинке, зерно и дрожжи. А тут... И названия не выговорить.

17:46 12 февраля

Lucanus

Thomas_Boy_ Ну и ладушки. Это ведь как: кто любит арбуз, а кто и свиной хрящик.

17:42 12 февраля

Thomas_Boy_

Lucanus Кто хоть пойдёт на это смотреть? ___________ Ну а что? Я пойду.

17:41 12 февраля

Lucanus

PLUT-IN А Вы, простите, в СССР жили (в сознательном возрасте)? Или Вам только либерасты с ельциноидами рассказывали?

17:40 12 февраля

Thomas_Boy_

Бу-га-га! __________ На хрена тебе столько альтернативных медалей? После десятой мог бы и остановиться.

17:40 12 февраля

PLUT-IN

СССР №2, такой же убогий и такой же разваливающийся.

17:38 12 февраля

Lucanus

rusfed 2.0 Да это ясно. От того и мерзко.

17:31 12 февраля

rusfed 2.0

Lucanus Кто хоть пойдёт на это смотреть? Противно. 17:28 ______________ Пффф. Выделен бюджет - есть задача его освоить

17:29 12 февраля

Бу-га-га!

Спит Димон. Я на альтернативной Олимпиаде уже 18 медалей завоевал, высшей пробы, а он только утверждает.

17:24 12 февраля

Thomas_Boy_

Фролов-Крымский пускай поэму напишет на тему альтернативных игр. "Вот эти Игры буду я смотреть! Спортсмены там - все русские на треть".

17:23 12 февраля

rusfed 2.0

Второй Родченков нам ни к чему

17:17 12 февраля

Весёлый©

Бен Ричардс ___ Певцов режима нужно подкармливать.

17:12 12 февраля

echo2011

Любимое занятие высшего руководства страны-наступать на одни и те же грабли...

16:59 12 февраля

shpasic

видимо, ВАДА, Члены МОК и Родченков в доле. иначе почему они так настойчиво не пускали атлетов на Олимпиаду - ведь знали же, что так и случится.

16:59 12 февраля

Алексей Д.

Что значит зачем?! А им че делать полтора месяца в разгар и без того короткого зимнего сезона?! Сидеть бамбук курить?

16:52 12 февраля

Thomas_Boy_

Правильно. Потом надо будет еще альтернативные альтернативным провести. Нашей страной руководят люди с могучим государственным умищем.

16:51 12 февраля

Семь ветров

Что за дебилизм, и в Корею поперлись и для отстраненных еще одну олимпиаду проведем, а что, нормально, проблем в стране ж нет, кроме как деньги впустую выкинуть...

16:44 12 февраля

wolfwolk

альтернативные игры должны проводиться для Суперзвёзд из сша, канады, германии, норвегии ну и для нидерландских конькобежцев .

16:40 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!