Медведев подписал распоряжение о проведении альтернативной Олимпиады

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении на территории страны альтернативных соревнований для спортсменов, которые по решению МОК не были допущены до участия в Олимпиаде-2018, сообщает ТАСС. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, состязания, как по олимпийским, так и по паралимпийским видам спорта, пройдут в нескольких российских городах.
Отметим, что, как и ожидалось, призовые за победу в этих соревнованиях будут равны вознаграждению для призеров Игр в Пхенчхане.
Lucanus
PLUT-IN представьте жил и насмотрелся на проворовавшихся коммунистов и на процветающее воровство с алкоголизмом. Такого алкоголизма как тогда сейчас уже нет, люди думают гораздо больше о завтрашнем дне и о себе.____________________________Надо же! Да мы с Вами прям в разных союзах (измерениях?) жили. Впрочем, период с 1983 и до Беловежского заговора я в расчёт не беру...
20:33 12 февраля
Доктор_Хряк
PLUT-IN Lucanus - представьте жил и насмотрелся на проворовавшихся коммунистов и на процветающее воровство с алкоголизмом. Такого алкоголизма как тогда сейчас уже нет, люди думают гораздо больше о завтрашнем дне и о себе. 18:23--------- Забавный ты))) Ну и где же ты жил? В Питере между помойками или в Питере между гнёзд бакланов? )))
18:41 12 февраля
PLUT-IN
Lucanus - представьте жил и насмотрелся на проворовавшихся коммунистов и на процветающее воровство с алкоголизмом. Такого алкоголизма как тогда сейчас уже нет, люди думают гораздо больше о завтрашнем дне и о себе.
18:23 12 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ С напитками надо поаккуратнее.
18:10 12 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _________ Ну Фонду деньги нужны. И прохладительные напитки. Напитки мы сами купим, если деньги будут.
18:01 12 февраля
Доктор_Хряк
Мне интересно, президент привезёт эту шлюху горбачёва в кандалах или он опять наградит полтавченко за ремонт распил-арены-немытых-бомжей)))
17:59 12 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Это смотря в чём нуждаются. Надо список первоочередных нужд посмотреть.
17:58 12 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ А немного призовых в "Фонд нуждающихся" передашь?
17:54 12 февраля
Бу-га-га!
Потом сдам медали, в знак протеста и солидарности. Призовые оставлю. В знак крайней необходимости.
17:53 12 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Отечественные, через дырку в стене.
17:50 12 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Какие допингеры? Норвежских астматиков не будет, Серены тоже.
17:49 12 февраля
Thomas_Boy_
Lucanus __________ Да я не то чтобы люблю... Жру все подряд просто. Ну и надо же поддержать людей. Хоть и в дурных начинаниях. А то расстроятся.
17:47 12 февраля
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Надо набирать. Пока допингёры не подъехали. Шансы мои сразу альтернативно упадут. Я ж по старинке, зерно и дрожжи. А тут... И названия не выговорить.
17:46 12 февраля
Lucanus
Thomas_Boy_ Ну и ладушки. Это ведь как: кто любит арбуз, а кто и свиной хрящик.
17:42 12 февраля
Thomas_Boy_
Lucanus Кто хоть пойдёт на это смотреть? ___________ Ну а что? Я пойду.
17:41 12 февраля
Lucanus
PLUT-IN А Вы, простите, в СССР жили (в сознательном возрасте)? Или Вам только либерасты с ельциноидами рассказывали?
17:40 12 февраля
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ На хрена тебе столько альтернативных медалей? После десятой мог бы и остановиться.
17:40 12 февраля
PLUT-IN
СССР №2, такой же убогий и такой же разваливающийся.
17:38 12 февраля
Lucanus
rusfed 2.0 Да это ясно. От того и мерзко.
17:31 12 февраля
rusfed 2.0
Lucanus Кто хоть пойдёт на это смотреть? Противно. 17:28 ______________ Пффф. Выделен бюджет - есть задача его освоить
17:29 12 февраля
Бу-га-га!
Спит Димон. Я на альтернативной Олимпиаде уже 18 медалей завоевал, высшей пробы, а он только утверждает.
17:24 12 февраля
Thomas_Boy_
Фролов-Крымский пускай поэму напишет на тему альтернативных игр. "Вот эти Игры буду я смотреть! Спортсмены там - все русские на треть".
17:23 12 февраля
rusfed 2.0
Второй Родченков нам ни к чему
17:17 12 февраля
Весёлый©
Бен Ричардс ___ Певцов режима нужно подкармливать.
17:12 12 февраля
echo2011
Любимое занятие высшего руководства страны-наступать на одни и те же грабли...
16:59 12 февраля
shpasic
видимо, ВАДА, Члены МОК и Родченков в доле. иначе почему они так настойчиво не пускали атлетов на Олимпиаду - ведь знали же, что так и случится.
16:59 12 февраля
Алексей Д.
Что значит зачем?! А им че делать полтора месяца в разгар и без того короткого зимнего сезона?! Сидеть бамбук курить?
16:52 12 февраля
Thomas_Boy_
Правильно. Потом надо будет еще альтернативные альтернативным провести. Нашей страной руководят люди с могучим государственным умищем.
16:51 12 февраля
Семь ветров
Что за дебилизм, и в Корею поперлись и для отстраненных еще одну олимпиаду проведем, а что, нормально, проблем в стране ж нет, кроме как деньги впустую выкинуть...
16:44 12 февраля
wolfwolk
альтернативные игры должны проводиться для Суперзвёзд из сша, канады, германии, норвегии ну и для нидерландских конькобежцев .
16:40 12 февраля