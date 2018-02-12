Медведев подписал распоряжение о проведении альтернативной Олимпиады

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении на территории страны альтернативных соревнований для спортсменов, которые по решению МОК не были допущены до участия в Олимпиаде-2018, сообщает ТАСС. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, состязания, как по олимпийским, так и по паралимпийским видам спорта, пройдут в нескольких российских городах.

Отметим, что, как и ожидалось, призовые за победу в этих соревнованиях будут равны вознаграждению для призеров Игр в Пхенчхане.