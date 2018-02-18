Медальный зачет Олимпиады: Норвегия выходит в лидеры, Украина обгоняет Россию

В медальном зачете Олимпиады-2018 по итогам девятого соревновательного дня сменился лидер. Сборная Норвегии завоевала два золота (мужская лыжная сборная в эстафете и фристайлист Ойстейн Бротен и слоупстайле) и обошла Германию. На данный момент у норвежцев 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград. У Германии - 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.
Примечательно, что Германия захватила лидерство в медальном зачете в первый день и на протяжении шести дней подряд выигрывала хотя бы одно золото. Однако за последние три дня немцы ограничились лишь тремя серебряными медалями. Десятое золото им мог принести биатлонист Симон Шемп, который уступил в масс-старте французу Мартену Фуркаду лишь на фотофинише.
Сборная России за прошедший день завоевала серебро в мужской лыжной эстафете, а также фристайлист Илья Буров принес бронзу в лыжной акробатике.
В медальном зачете россияне опустились с 19-го на 20-е место, пропустив вперед Украину. Украинцам первое золото, ставшее первой наградой на Играх, принес фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:38 18 февраля
Ded vsegda odet
подсчёт не совсем корректный. У одной команды 10 медалей но без золота. у другой 1 но золотая и она круче. Но более в спортивном плане страна лучше у которой 10 медалей. Она более развита в спорте. И правильно раньше очки за места очки начислялись, а потом сравнивали какая страна более спортивная. Могли бы на С Э другую таблицу опубликовать, как раньше.
19:05 18 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Несмотря на пафосно--патриотические вопли изо--всех С.М.И., а также инетовскую бредятину ура--поцтреотов, ОАР--овцы погружаются всё ниже и ниже.....
18:29 18 февраля
merniloskut
Важно как считать! Раньше за каждую медаль начислялись соответствующие очки, а потом всё суммировалось.
18:18 18 февраля
Джон....Сильвер
Да, уже двадцатые...В таблицу медальную лучше не смотреть!
17:58 18 февраля