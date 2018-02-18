Медальный зачет Олимпиады: Норвегия выходит в лидеры, Украина обгоняет Россию

В медальном зачете Олимпиады-2018 по итогам девятого соревновательного дня сменился лидер. Сборная Норвегии завоевала два золота (мужская лыжная сборная в эстафете и фристайлист Ойстейн Бротен и слоупстайле) и обошла Германию. На данный момент у норвежцев 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых наград. У Германии - 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

Примечательно, что Германия захватила лидерство в медальном зачете в первый день и на протяжении шести дней подряд выигрывала хотя бы одно золото. Однако за последние три дня немцы ограничились лишь тремя серебряными медалями. Десятое золото им мог принести биатлонист Симон Шемп, который уступил в масс-старте французу Мартену Фуркаду лишь на фотофинише.

Сборная России за прошедший день завоевала серебро в мужской лыжной эстафете, а также фристайлист Илья Буров принес бронзу в лыжной акробатике.

В медальном зачете россияне опустились с 19-го на 20-е место, пропустив вперед Украину. Украинцам первое золото, ставшее первой наградой на Играх, принес фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018