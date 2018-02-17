18:50 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Медальный зачет Олимпиады: Норвегия сократила отставание от Германии, Лихтенштейн взял первую награду, Россия - уже 19-я

Медальный зачет Олимпиады-2018 по итогам 17 февраля.
Медальный зачет Олимпиады-2018 по итогам 17 февраля.
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Сборная Германии второй день подряд с момента старта Олимпиады-2018 не смогла завоевать ни одного золота. За первые шесть соревновательных дней немцы взяли девять наград высшей пробы. Накануне они не смогли завоевать ни одной медали, а сегодня - два серебра.

Занимающая второе место в зачете Норвегия сократила отставание от лидеров, благодаря золоту в лыжной эстафете среди женщин. В данной гонке бронзу завоевала сборная России. Это единственная олимпийская медаль россиян 17 февраля. В медальном зачете Россия опустились уже на 19-е место (2 серебряных, 7 бронзовых медалей). 

Стоит также отметить первую награду у Лихтенштейна. Горнолыжница Тина Вайратер завоевала бронзу в супергиганте. Наиболее успешно сложился соревновательный день для Норвегии и Великобритании (1 - 0 - 2). Британки завоевали золото и бронзу в женском скелетоне, а также бронзу в фристайле по слоупстайлу. Скелетонистка Элизабет Ярнолд стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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Podvodnik

Надо срочно командировать в Корею Мутко и Родчинкова. Ещё есть время поправить ситуацию с медалями.

21:17 17 февраля

shiko56

Спасибо Баху, не дал опозорить флаг России.

19:28 17 февраля

rusfed 2.0

По большому счету, провал у нас только в биатлоне

19:24 17 февраля

Джон....Сильвер

Интересно, в двадцатке сможем удержаться или нет? На Золото надежда только на женское фигурное катание и хоккей. Но, в фигурном катании золото могут не дать - спецом наставят ниже баллов и вытянут какую-нибудь американку-пустышку. А хоккей, все зависит только от нашей сборной, с какой ноги утром встанут! Очень уж часто они проигрывали именно в тех матчах, когда вроде не должны были. Наши лучшие безусловно, но мы уже проходили Нагано-98, Турин-06, Сочи-14! Да уж, так уныло мне было только от ванкуверской Олимпиады!

19:19 17 февраля

Алексей Д.

Итак, Юсков уже бы пробежал, Устюгов тоже, Никитина проехала... Ну 7 явно были бы. Ну а дальше, по традиции ударная последняя неделя

19:15 17 февраля

Serenky25

Димон что тр нас сеголнямне поздравил. Или он нам не Димон?

19:09 17 февраля

Доктор со стажем

Мы уже ниже Лихтенштейна, но выше Австралии?

19:03 17 февраля

Serenky25

Не уже, а еще

19:01 17 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

Уф........... Ну, слава иисусу, аллаху, будде, что СМИ не стало орать, как вчера, о ПОБЕДАХ спортсменов из ОАР.... А вопли о очередной меди с оловом как--то смешно сочетаются с суточным опусканием с 16-го на 19-е место!!!!!

18:59 17 февраля

Весёлый©

"Вверх по лестнице, ведущей вниз" (с)

18:56 17 февраля

Boleijj protiv

Очень достойное место.

18:56 17 февраля

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