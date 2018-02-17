Медальный зачет Олимпиады: Норвегия сократила отставание от Германии, Лихтенштейн взял первую награду, Россия - уже 19-я

Сборная Германии второй день подряд с момента старта Олимпиады-2018 не смогла завоевать ни одного золота. За первые шесть соревновательных дней немцы взяли девять наград высшей пробы. Накануне они не смогли завоевать ни одной медали, а сегодня - два серебра.

Занимающая второе место в зачете Норвегия сократила отставание от лидеров, благодаря золоту в лыжной эстафете среди женщин. В данной гонке бронзу завоевала сборная России. Это единственная олимпийская медаль россиян 17 февраля. В медальном зачете Россия опустились уже на 19-е место (2 серебряных, 7 бронзовых медалей).

Стоит также отметить первую награду у Лихтенштейна. Горнолыжница Тина Вайратер завоевала бронзу в супергиганте. Наиболее успешно сложился соревновательный день для Норвегии и Великобритании (1 - 0 - 2). Британки завоевали золото и бронзу в женском скелетоне, а также бронзу в фристайле по слоупстайлу. Скелетонистка Элизабет Ярнолд стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018