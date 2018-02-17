Медальный зачет Олимпиады: Норвегия сократила отставание от Германии, Лихтенштейн взял первую награду, Россия - уже 19-я

Сборная Германии второй день подряд с момента старта Олимпиады-2018 не смогла завоевать ни одного золота. За первые шесть соревновательных дней немцы взяли девять наград высшей пробы. Накануне они не смогли завоевать ни одной медали, а сегодня - два серебра.
Занимающая второе место в зачете Норвегия сократила отставание от лидеров, благодаря золоту в лыжной эстафете среди женщин. В данной гонке бронзу завоевала сборная России. Это единственная олимпийская медаль россиян 17 февраля. В медальном зачете Россия опустились уже на 19-е место (2 серебряных, 7 бронзовых медалей).
Стоит также отметить первую награду у Лихтенштейна. Горнолыжница Тина Вайратер завоевала бронзу в супергиганте. Наиболее успешно сложился соревновательный день для Норвегии и Великобритании (1 - 0 - 2). Британки завоевали золото и бронзу в женском скелетоне, а также бронзу в фристайле по слоупстайлу. Скелетонистка Элизабет Ярнолд стала двукратной олимпийской чемпионкой.
Podvodnik
Надо срочно командировать в Корею Мутко и Родчинкова. Ещё есть время поправить ситуацию с медалями.
21:17 17 февраля
shiko56
Спасибо Баху, не дал опозорить флаг России.
19:28 17 февраля
rusfed 2.0
По большому счету, провал у нас только в биатлоне
19:24 17 февраля
Джон....Сильвер
Интересно, в двадцатке сможем удержаться или нет? На Золото надежда только на женское фигурное катание и хоккей. Но, в фигурном катании золото могут не дать - спецом наставят ниже баллов и вытянут какую-нибудь американку-пустышку. А хоккей, все зависит только от нашей сборной, с какой ноги утром встанут! Очень уж часто они проигрывали именно в тех матчах, когда вроде не должны были. Наши лучшие безусловно, но мы уже проходили Нагано-98, Турин-06, Сочи-14! Да уж, так уныло мне было только от ванкуверской Олимпиады!
19:19 17 февраля
Алексей Д.
Итак, Юсков уже бы пробежал, Устюгов тоже, Никитина проехала... Ну 7 явно были бы. Ну а дальше, по традиции ударная последняя неделя
19:15 17 февраля
Serenky25
Димон что тр нас сеголнямне поздравил. Или он нам не Димон?
19:09 17 февраля
Доктор со стажем
Мы уже ниже Лихтенштейна, но выше Австралии?
19:03 17 февраля
Serenky25
Не уже, а еще
19:01 17 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Уф........... Ну, слава иисусу, аллаху, будде, что СМИ не стало орать, как вчера, о ПОБЕДАХ спортсменов из ОАР.... А вопли о очередной меди с оловом как--то смешно сочетаются с суточным опусканием с 16-го на 19-е место!!!!!
18:59 17 февраля
Весёлый©
"Вверх по лестнице, ведущей вниз" (с)
18:56 17 февраля
Boleijj protiv
Очень достойное место.
18:56 17 февраля