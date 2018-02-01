Матвиенко возмущена реакцией МОК на решение CAS по российским спортсменам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире радиостанции "Вести ФМ" назвала нарушением всех международных норм и правил заявление МОК, который выразил сожаление о принятом Спортивным арбитражным судом (CAS) решении по российским спортсменам.

– Казалось бы, Международный олимпийский комитет, который должен хранить бережно олимпийский дух, должен был сказать: "Вот суд решил, мы рады, что еще 28 спортсменов смогут принять участие в Олимпиаде", – цитирует ТАСС Матвиенко. – И вдруг читаю, что МОК сожалеет о принятом решении Спортивного арбитражного суда. Почему сожалеет? Вы что, уже подвергаете сомнению решение Спортивного арбитражного суда, который для этих целей создавался?

Почему вы берете на себя право арбитра, решения которого не могут подвергаться никакому сомнению? Это вообще уже полное нарушение всех международных норм и правил.

Сегодняшнее решение, – пожалуй, первое такое радостное для всех в плане восстановления справедливости: Спортивный арбитражный суд в Швейцарии полностью удовлетворил апелляцию 28 спортсменов и снял с них запрет пожизненного участия в Олимпиадах.

Сегодня CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.