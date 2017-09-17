Матвиенко назвала ущербным призыв не допустить Россию на Олимпиаду-2018

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что антидопинговые службы 17 стран, входящих в состав INADO, призывом не допустить сборную России до участия в Олимпийских играх 2018 года нагнетают русофобские настроения. Напомним, что с соответствующей инициативой на этой неделе выступили Национальные антидопинговые агентства США, Канады, Великобритании и еще 14 стран.

- Посмотрите на список государств - это те же традиционные наши "друзья", которые пытаются любое событие использовать для нагнетания русофобии, для нагнетания противостояния, - цитирует ТАСС Матвиенко. - Государства, которые позволяют себе такие высказывания, - это ущербные государства, они недальновидные.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.