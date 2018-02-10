Матье Риб: "CAS не испытывал никакого давления с чьей-либо стороны"

Генеральный секретарь CAS Матье Риб считает, что спортивный арбитражный суд (CAS) не испытывал никакого давления со стороны при принятии решения по российским спортсменам.

– CAS не испытывал никакого давления с чьей-либо стороны в процессе принятия решения (по российским атлетам), – приводит слова Риба РИА Новости. – CAS продолжит защищать свою независимость.

В пятницу выездная панель CAS в Пхенчхане отклонила апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на Олимпиаду-2018. В их число вошли 32 спортсмена, которые не получили допуск МОК во время работы комиссии Валери Фурнейрон, а также 15 участников Олимпиады в Сочи-2014, сумевших через CAS отменить решение дисциплинарной комиссии МОК Денниса Освальда по наказанию за нарушение антидопинговых правил на домашних Играх. Вдобавок панель не стала рассматривать дела шести спортсменов с допинговым прошлым.

Полностью мотивировочная часть по российским спортсменам доступна на сайте CAS в двух частях: 13 спортсменов и 2 тренера, оправданных ранее CAS, и отстраненные комиссией Фурнейрон.

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