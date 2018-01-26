Мартин Сундбю: "Устюгов является для меня источником мотивации"

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю выразил сожаление в связи с тем, что россиянин Сергей Устюгов не поедет на Олипийские игры-2018. Спортсмен также добавил, что Устюгов является для него источником мотивации.

– Прежде всего, очень странная ситуация, – цитирует Nettavisen Сундбю. – Устюгов состязался против нас на протяжении всей зимы. Я также читал, что Илья Черноусов тоже не поедет. – Устюгов является для меня источником мотивации, и жаль, что его не будет на Играх. Я просто должен относиться к принятым решениям с пониманием и надеяться, что они были приняты на серьезных основаниях. Но в целом эта ситуация очень странная.

Напомним, что комиссия МОК по допуску составила список из 111 спортсменов, которые не получили приглашение в Пхенчхан. В нем, помимо Устюгова, оказались шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Полный список атлетов – здесь.