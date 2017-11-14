Мартин Бродер: "Уровень игры на Кубке "Карьяла" как в "регулярке" НХЛ"

Двукратный олимпийский чемпион, ассистент генерального менеджера "Сент-Луиса" и сборной Канады Мартин Бродер в интервью "СЭ" выразил уверенность в том, что уровень хоккейного турнира на Играх-2018 в Пхенчхане будет очень высоким. Вместе с тем, легендарный голкипер "Нью-Джерси" сожалеет, что представители НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Корее.

– Вы посмотрели уже много матчей Кубка "Карьяла". Каков, на ваш взгляд, здесь уровень хоккея?

– Я бы сказал, что уровень здесь как в регулярном чемпионате НХЛ. Когда вы собираете всех лучших игроков из доступных в Европе из каждой страны, по-другому быть и не может. Да, это не касается всех европейских команд, но нас, финнов, шведов, России – точно. Швейцарцы тоже выглядят неплохо. Чехи впечатлили. Если судить по мышлению, по взаимодействиям – тут и вовсе все здорово. Поэтому я искренне считаю, что уровень хоккея на Олимпиаде будет очень высоким, несмотря на отсутствие НХЛ. И для многих молодых ребят, пока не успевших о себе заявить – это ведь отличная возможность засветиться. Поэтому я уверен, что в Пхенчхане уровень хоккея скакнет вверх по сравнению с Евротуром.

– Вы долго играли, ездили на Олимпиаду, но теперь вы менеджер. С вашей нынешней позиции – НХЛ допустила ошибку?

– Мне трудно говорить за лигу, потому что я не участвовал в переговорах с МОК. Но понятно, что она защищала свои бизнес-интересы. Ну а с точки зрения хоккеиста – это, конечно, плохо. Я бывал на Играх и прекрасно знаю, что это такое. Большое событие в жизни каждого хоккеиста. Поэтому мне очень жаль нашу молодежь, таких ребят, как Макдэвид, которые могут и не получить шанса сыграть на Олимпиаде. Это определенно плохо. Но, кто знает, может, НХЛ еще не сказала своего последнего слова в этом вопросе.

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