Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде-2018

Биатлонист Мартен Фуркад будет знаменосцем сборной Франции на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, информирует L'Equipe. Такое решение было принято на заседании НОК страны. Официально об этом должно быть объявлено 4 октября на презентации олимпийской сборной Франции в Париже.

Таким образом, Фуркад станет третьим подряд биатлонистом, который понесет флаг страны на церемонии открытия зимней Олимпиады после Венсан Дефрана (Ванкувер-2010) и Джейсона Лами-Шаппюи (Сочи-2014).

29-летний Фуркад – двукратный олимпийский чемпион (индивидуальная гонка и гонка преследования в Сочи), также у него две серебряные медали в масс-старте (в Ванкувере и Сочи).