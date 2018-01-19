Марк-Андре Граньяни: "Россия – главный соперник Канады на Олимпиаде только на бумаге"

Защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни поделился ожиданиями от предстоящих Олимпийских игры-2018, на которых он выступит в составе сборной Канады. Хоккеист сомневается в том, что Россия будет главным соперником канадцев на Играх-2018 в Пхенчхане.

– Все говорят, что Россия будет главным соперником Канады на Олимпиаде. Но это ведь только на бумаге, – начал Граньяни. – Каждый может выстрелить, и мы еще посмотрим, на что способны шведы и чехи.

Я бы не стал называть самого опасного игрока в сборной России. Потому что самым важным будет вратарь. В коротких турнирах типа олимпийского для победы необходим классный вратарь. Можно иметь мощнейший состав, но без сильного вратаря рассчитывать на золото сложно.

Те, кто считают Скривенса слабым вратарем, ничего не понимают в хоккее. Я отыграл прошлый сезон вместе с ним. И знаю, что это один из лучших вратарей КХЛ. Я в него верю.

Когда объявили состав сборной Канады, творилось какое-то сумасшествие. Сообщения, письма, поздравляли все, кто только мог. И я с трудом засыпал, потому что меня захлестывали чувства. Но теперь уже подуспокоился.

В Канаде будет огромный интерес к Олимпиаде. У нас хоккей – это религия. И кто бы ни играл, внимание будет очень большим. Люди будут смотреть.

– Во время Олимпиады в Сочи в канадских школах отменяли уроки ради совместных просмотров учениками матчей сборной.

– По-моему, разница во времени с Пхенчханом будет совсем другой. Так что уроки вряд ли будут отменять. Я вообще не уверен, что это стоит делать. Но не сомневаюсь, что смотреть будут все. Мы слишком любим хоккей. (Игорь ЕРОНКО)