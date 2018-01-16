Марк-Андре Граньяни: "Пока фокусируюсь на клубных делах. Придет Олимпиада — переключусь на сборную Канады"

Защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни в интервью клубной пресс-службе отметил, что старается не отвлекаться на вызов в сборную Канады на Олимпиаду-2018, пока идет регулярный чемпионат КХЛ. Хоккеист заявил, что канадская команда готова бросить вызов любому сопернику на турнире.

– Конечно, я очень счастлив и очень горжусь тем, что попал в состав сборной, – сказал Граньяни. – Но сейчас нас ожидает поединок против "Амура", да и вообще мы проведем пять матчей за десять дней. Поэтому пока фокусируюсь на клубных делах. А придет Олимпиада – тогда и переключусь на сборную.

– И тем не менее: стало ли попадание в состав сюрпризом или ожидали приглашения?

– Может, для кого-то это и стало сюрпризом, но я считаю, что должен был попасть в Пхенчхан. В целом, думаю, большинство болельщиков ожидало увидеть меня на Олимпиаде. Равно как и партнеры по сборной.

– Какие ожидания от Олимпиады?

– Мы готовы бросить вызов каждому. Думаю, все команды покажут очень высокие скорости, хоккей будет интенсивным, согласованным, с очень внимательными действиями в обороне. Надо двигаться от матча к матчу и далеко не заглядывать…