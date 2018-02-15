Марк Адамс: "Северокорейцы привлекают внимание к Играм"

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК​) Марк Адамс отметил, что северокорейские болельщики привлекают внимание к Олимпиаде-2018. Фанаты из КНДР отличаются своей организованностью – одинаковая одежда, совместные походы везде.

– Северокорейцы привлекают внимание к Играм, – отметил Адамс. – Они болеют совсем иначе, чем принято в Европе или в США. Но все это показывает многообразие Игр и привлекает внимание к спорту.

Северокорейские болельщицы на Олимпиаде-2018 ходят строем. Даже в туалет!