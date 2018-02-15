05:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Марк Адамс: "Разговор Баха с российскими спортсменами получился открытым"

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Глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что президент организацииТомас Бах провел вторую встречу с россиянами. По его словам, разговор получился открытым.

– Как вы знаете, у президента (Томаса Баха, – Прим. "СЭ") была уже вторая встреча с российскими спортсменами. Первая была накануне Игр на уровне глав делегаций, – сказал Адамс. – Разговор был открытым. Президент объяснил, что не он единолично принимаемо решения о допуске, что есть специальная комиссия, которая оценивает в соответствие со своими критериями. Все было очень хорошо и конструктивно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Пух

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knvalu

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