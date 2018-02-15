Марк Адамс: "Разговор Баха с российскими спортсменами получился открытым"

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что президент организацииТомас Бах провел вторую встречу с россиянами. По его словам, разговор получился открытым.
– Как вы знаете, у президента (Томаса Баха, – Прим. "СЭ") была уже вторая встреча с российскими спортсменами. Первая была накануне Игр на уровне глав делегаций, – сказал Адамс. – Разговор был открытым. Президент объяснил, что не он единолично принимаемо решения о допуске, что есть специальная комиссия, которая оценивает в соответствие со своими критериями. Все было очень хорошо и конструктивно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Пух
Глава пресс-службы МОК Марк Адамс: А мы пойдем на север! А когда вернемся-ни будет никого. Ни будет лягушонка, ни косточек его. хе-хе-хе
09:30
PLUT-IN
скорее он им сказал:"Извините, я не смог вас защитить от Мутко с Путиным"
05:55
knvalu
Пытается отмазаться,негодяй.
05:43