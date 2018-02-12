Марк Адамс: "Преждевременно допускать возможность продления сроков Олимпиады-2018"

Глава оргкомитета Олимпиады-2018 Сон Байк Ю отметил, что безопасность спортсменов является приоритетом при переносах соревнований. Ранее из-за сильного ветра были перенесены на 15 февраля несколько стартов у горнолыжников. Кроме того, отменена квалификация в слоупстайле.

- Соревнования по горнолыжному спорту задерживаются, обсуждаем ситуацию с МОК, - приводит "Р-Спорт" слова Сон Байк Ю. - Самое главное – это безопасность спортсменов. Мы уверены, что соревнования будут проведены. Но ветер можно прогнозировать за три дня максимум.

Кроме того, директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил, что у организаторов в запасе есть время, чтобы провести старты.

- В запасе у нас есть много дней, чтобы провести соревнования, - заявил Адамс. - Преждевременно допускать гипотетическую возможность о продлении сроков Олимпийских игр (улыбается).

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