Марк Адамс: "Пенгилли подтвердил, что вел себя плохо"

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что вице-президента IBSF и члена МОК Адама Пенгилли признал свою вину в инциденте с охранником на Олимпиаде-2018. Ранее сообщалось, что британец подрался с охранником и оскорбил того. После инцидента чиновник покинул Корею.
- Мистер Пенгилли подтвердил, что вел себя плохо, нецензурно выражался, - заявил Адамс. - Он уехал домой. Было ли там насилие, я не знаю. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Владислав
И это говно еще пыталось учить россиян каким-то моралям, вякать о допинге
06:22
жек
Британское быдло, впрочем как и вся нация
06:11