Марк Адамс: "Пенгилли подтвердил, что вел себя плохо"

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что вице-президента IBSF и члена МОК Адама Пенгилли признал свою вину в инциденте с охранником на Олимпиаде-2018. Ранее сообщалось, что британец подрался с охранником и оскорбил того. После инцидента чиновник покинул Корею.

- Мистер Пенгилли подтвердил, что вел себя плохо, нецензурно выражался, - заявил Адамс. - Он уехал домой. Было ли там насилие, я не знаю. (Наталья МАРЬЯНЧИК)