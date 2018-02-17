05:39 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Марк Адамс: "Пенгилли подтвердил, что вел себя плохо"

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Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что вице-президента IBSF и члена МОК Адама Пенгилли признал свою вину в инциденте с охранником на Олимпиаде-2018. Ранее сообщалось, что британец подрался с охранником и оскорбил того. После инцидента чиновник покинул Корею.

- Мистер Пенгилли подтвердил, что вел себя плохо, нецензурно выражался, - заявил Адамс. - Он уехал домой. Было ли там насилие, я не знаю. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Владислав

И это говно еще пыталось учить россиян каким-то моралям, вякать о допинге

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жек

Британское быдло, впрочем как и вся нация

06:11

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