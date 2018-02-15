Марк Адамс: "Паунд сказал, что с россиян снимут ограничения до конца Игр? Это его мнение"

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс отметил, что бывший президент ВАДА Дик Паунд имеет право на свою точку зрения. Напомним, что Паунд ранее заявил о том, что с российских спортсменов могут снять запрет на символику еще до окончания Олимпиады.

– Дик Паунд (бывший президент ВАДА, – Прим. "СЭ") сказал немецкой прессе, что с россиян хотят снять ограничения до конца Игр. Это правда?

– Мистер Паунд еще в октябре взял билет таким образом, чтобы прилететь сюда 23 февраля. Поэтому я не могу знать, что он там говорит в немецкой прессе. Но господин Паунд прекрасно знаком с принципами демократии и знает, что имеет право выражать свое мнение