14:00 7 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Мария Захарова: "Одним словом действия МОК описать не получится"

ОКР отстранен МОК с учетом дела Сочи-2014. Фото REUTERS
ОКР отстранен МОК с учетом дела Сочи-2014. Фото REUTERS
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT отметила, что одним словом не получится охарактеризовать все действия МОК.

Напомним, что МОК 5 декабря принял решение отстранить ОКР от Олимпиады-2018 и допускать российских спортсменов на Игры в специальном статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) с учетом дела о допинговой системе Олимпиады-2014 в Сочи.

– Охарактеризовать одним словом? Одним словом не получится… Guys, come on! – сказала Захарова.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/467911-zaharova-mok

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КОММЕНТАРИИ (2)
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coxo

есть такое слово *оп-------и*

01:47

kolos249

Зачем тогда прогнулись, а?

14:15 7 января