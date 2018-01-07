Мария Захарова: "Одним словом действия МОК описать не получится"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT отметила, что одним словом не получится охарактеризовать все действия МОК.

Напомним, что МОК 5 декабря принял решение отстранить ОКР от Олимпиады-2018 и допускать российских спортсменов на Игры в специальном статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) с учетом дела о допинговой системе Олимпиады-2014 в Сочи.

– Охарактеризовать одним словом? Одним словом не получится… Guys, come on! – сказала Захарова.