Максим Траньков: "Нужно доказывать всему миру и МОК, что с нами поступили несправедливо"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков подчеркнул, что российским спортсменам нужно доказывать всему миру, что решение о недопуске ряда атлетов на Игры в Пхенчхан. Напомним, что CAS отклонил апелляции 45 спортсменов и двух тренеров, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018.

- Все, что не убьет, сделает нас сильнее. Это испытание, через которое сильные пройдут и станут закаленнее. Все это, разумеется, плохо. Но такие вещи в жизни учат нас стойкости, и нужно доказывать всему миру и МОК, что не совсем справедливо с нами поступили в этой ситуации, - цитирует "Р-Спорт" Транькова. - Мы здесь много выступали. Корейцы - народ гостеприимный. Сегодня уже на соревнованиях мы видели, как принимают наших ребят, наших флагов много на трибунах, хоть их и пытались запретить. Много и японских болельщиков с российскими флагами. Трибуны поддерживают, атмосфера хорошая, расстраивает только то, что нас здесь мало.

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