Максим Шалунов: "Участие без флага и гимна - это не Олимпиада"

Нападающий олимпийской сборной и ЦСКА Максим Шалунов отметил, что постоянная ротация в армейской команде не выбивает из колеи. Форвард также добавил, что участие на Играх без флага и гимна – это не Олимпиада.
– Постоянная ротация в армейской команде не выбивает из колеи?
– Честно, ничего не выбивает. Это здоровая конкуренция. Ротация не только в ЦСКА, просто на этом все акцентируют внимание.
– Вас ждали в главной сборной. Нет досады, что вызвали в олимпийскую?
– Ждали в основную? (Улыбается) Не ко мне вопросы, в любую сборную приезжать приятно. Мы находимся здесь в одном здании, просто поедем в разные города. Нормально, что в олимпийский год хотят посмотреть многих кандидатов, чтобы не прогадать. На следующий турнир все может поменяться – как решат тренеры.
– Олег Браташ не верит, что нашу сборную не пустят на Олимпиаду.
– Честно, я тоже не верю в это. Это будет совсем некрасиво со стороны тех людей (смеется).
– Можете представить участие без флага или гимна?
– Нет, без флага и гимна – это не Олимпиада. Ладно, если бегун выступил бы под своим именем, а тут команда Россию представляет.
– Надеетесь сыграть в звене с Сергеем Шумаковым?
– Это вопрос к тренерам. (Евгений БЕЛОУСОВ)