Максим Цветков: "Три ночи без сна. За что?"

Россиянин Максим Цветков расстроен неприглашением МОК на Олимпийские игры-2018. Спортсмен также добавил, что примет участие в лыжном марафоне "Марчалонга".

"Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И огромное разочарование… Моя Семья! Моя Любимая супруга и сын. Вот что меня спасает, я улыбаюсь и счастлив, благодаря им. Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперед к своей мечте!

Я, так же как и Антон Шипулин, решил принять участие в марафоне "Марчалонга". Хочется отвлечься от происходящего и получать удовольствие от того, чему ты посвятил всю свою жизнь." - написал на своей странице в Инстаграме Цветков.

Напомним, что 23 января стало известно, что Цветков, как и многие другие российские спортсмены, не получил от МОК допуск к участию в Олимпийских играх-2018.