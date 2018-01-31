Лыжники Кореи и КНДР начали совместные тренировки

Лыжники Кореи и КНДР приступили к совместным двухдневным тренировкам в горнолыжном комплексе "Масикрен" в районе северокорейского города Вонсан, информирует ТАСС.

Тренировки, проходящие в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане, предусмотрены достигнутыми в начале января межкорейскими договоренностями.

45 южнокорейских представителей, в том числе 20 спортсменов, обслуживающий персонал и журналисты, прибыли утром в аэропорт Кальма в окрестностях Вонсана чартерным рейсом. Они вернутся обратно тем же самолетом 1 февраля. Вместе с ними прибудут несколько представителей КНДР, которые будут участвовать в Олимпиаде.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров были достигнуты договоренности относительно отправки делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхенчхане. Затем представители Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом участие северокорейских спортсменов в Играх.