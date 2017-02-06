Лыжная трасса в Пхенчхане почти готова к Олимпиаде

Лыжная трасса в Пхенчхане почти готова к Олимпийским играм-2018. Об этом сообщил директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньери. По его словам, могут быть внесены изменения на уровне деталей в повороты, также необходимо большее количество снега для оптимального проведения стартов.

В Пхенчхане с 3 по 5 февраля проходили тестовые соревнования перед Олимпийскими играми-2018 в рамках этапа Кубка мира-2016/17.

- Мы можем говорить по итогам этих соревнований о том, что трасса и арена почти готовы к Олимпиаде, - цитирует "Р-Спорт" Миньери. - Остается только отрегулировать некоторые детали - чуть перекроить повороты, но это на уровне деталей. Если говорить о снеге, то его должно быть больше на Олимпиаде. Конечно, предстоит еще немного подучиться организаторам олимпийских соревнований на этом объекте, но в целом это были хорошие тестовые соревнования.

Я бы не сказал, что есть что-то особенное по части трассы. Речь идет об Олимпиаде, и трасса должна быть тяжелой. В Сочи, Ванкувере, Турине трассы тоже были непростыми. Это нормальный уровень сложности трассы для Олимпийских игр.