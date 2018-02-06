Людмила Белякова: "Никто в олимпийской деревне российских хоккеисток не презирает"

Российская хоккеистка Людмила Белякова отметила, что никто в олимпийской деревне в Канныне не смотрит косо на спортсменов из России. Хоккеистки примут участие в церемонии открытия Олимпиады.
- Все хорошо, нас все устраивает, - цитирует "Р-Спорт" Белякову. - Косо на нас никто не смотрит, все хорошо. Те девочки, которые знакомы с другими хоккеистками, они здороваются. Никто нас не презирает, все хорошо.
Для многих девочек Олимпиада в первый раз, и это будет незабываемое шоу, которое делают для всех спортсменов. Думаю, все будут в восторге. Не думаю, что это нас выбьет из колеи физически. Обидно, что мы без флага. Но мы должны доказать, что мы готовы биться за нашу страну, имея флаг и гимн в своем сердце. Мы за это и играем.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180206/1132105952.html
СТИЛЯГА
Я много поездил по миру, русофобии нигде не замечал, хотя видел примеры презрения, но презрение замечал, только в ответ на идиотизм, коего в наших соплеменниках многовато или спесь русских малиновых пиджаков, которую часто демонстрировал Лавров на окружающих его журналистов иреферентов.
20:59