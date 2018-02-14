"Ля-ля-ля!" Северокорейские болельщики продолжают необычно поддерживать своих спортсменов

Северокорейские болельщики продолжают активно поддерживать своих спортсменов на Олимпиаде-2018​. Группа фанаток хором исполняет песни и национальные танцы, а также громко хлопает. Отметим, они болеют только коллективно, а одеты абсолютно одинаково.

Напомним, команда Северной Кореи на Олимпиаде представлена десятью спортсменами. На церемонии открытия команды КНДР и Кореи прошли под единым флагом.