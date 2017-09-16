Лобышева не выступит на Играх-2018

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр российская конькобежка Екатерина Лобышева заявила, что решила отказаться от участия в отборочных соревнованиях, а значит, не выступит на Олимпиаде в Пхенчхане. 32-летняя Лобышева, выигрывавшая бронзовые награды на Играх в 2006 и 2014 годах в командной гонке, после Олимпиады в Сочи брала перерыв в карьере в связи с рождением ребенка, но затем вернулась на лед.

– К сожалению, ряд причин, в том числе семейные обстоятельства, не позволил мне подготовиться к олимпийскому сезону, – цитирует "Р-Спорт" Лобышеву. – Отбор я пропускаю, на Олимпийских играх не выступлю. Но со льда не ухожу, продолжаю тренировки, да и возраст пока позволяет думать о продолжении карьеры.

Просто перед этой Олимпиадой все так сложилось, что я не смогла подготовиться таким образом, чтобы не быть статистом на Играх. А статистом я быть не хочу.