Линус Умарк: "Россия – фаворит номер один на Олимпиаде"

Шведский нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк в интервью "СЭ" заявил о том, что сборная России является фаворитом Олимпийских игр 2018 года. При этом форвард не сомневается, что его национальная команда имеет хорошие шансы на успех на Играх в Пхенчхане.

– В России часто приходится слышать мнение, что чемпионат мира – второстепенный турнир, поскольку на него приезжают далеко не все сильнейшие игроки из НХЛ, – вопрос Умарку.

– Зато я могу сказать, что те эмоции и чувства после победы в финале, реакция на наш успех в самой Швеции – это не сравнить ни с чем. Самое веселое было уже по окончании турнира. А насчет значимости турнира рассуждать не буду, просто скажу, что теперь хочется выигрывать еще и еще.

– До Олимпиады осталось всего полгода, но о сборной Швеции как претенденте на золото мало кто говорит.

– Фаворит номер один – это Россия. Но в то же время в краткосрочном турнире, где в матчах на вылет все решает одна игра, может случиться всякое. Сборной Швеции ранее удавалось обыгрывать россиян на крупных турнирах. Не знаю, как будет в феврале, но у нашей команды есть хороший шанс удачно выступить в Корее. (Михаил ЗИСЛИС)

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